В Николаеве сообщили об уничтожении базы диверсантов-подводников ВСУ

РИА: российские военные уничтожили базу диверсантов-подводников ВСУ в Николаеве

Украинская база диверсантов-подводников уничтожена в Николаеве. Российские войска нанесли удар по координатам, переданным николаевским подпольем. Об этом сообщает РИА Новости Новости со ссылкой на одного из подпольщиков.

Отмечается, что на уничтоженной базе британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на российские корабли. По словам собеседника агентства, с участием беспилотников готовилась операция, связанная с Приднестровьем. Они должны были атаковать российские корабли в Черном море в районе Одессы и на базе в Севастополе.

Подпольщик рассказал, что удар был нанесен 25 февраля. Он добавил, что взрыв был мощным, детонировало очень долго, склад с боеприпасами полностью уничтожен, а также затоплено много помещений базы.

Ранее подпольщик рассказывал РИА Новости, что украинские власти установили в морском порту Николаева мобильные крематории, привезенные из Германии. По словам собеседника агентства, несколько конструкций размещено в порту у Ника-Тера.

