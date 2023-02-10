Подпольщик рассказал о мобильных крематориях из Германии в порту Николаева

РИА: в порту города Николаев украинские власти установили мобильные крематории из Германии

Украинские власти установили в морском порту города Николаев мобильные крематории, привезенные из Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста пророссийского Николаевского подполья.

По словам собеседника агентства, несколько конструкций размещено в порту у Ника-Тера. «Поэтому, земляки, если вы слышите вонь — то она идет именно оттуда», — заявил подпольщик.

Ранее он рассказывал, что в морге Николаевской городской больницы №1 неучтенных служащих украинской армии без признаков ранения киевские власти «пускают на органы». Он отметил, что по данным подпольщиков, Украина ни в каких реестрах мобилизованных из Николаева. В то же время многие военнослужащие не выходят на связь с близкими.

Также подпольщики сообщали о жестких методах мобилизации жителей города в ВСУ. По их словам, украинские силовики прострелили ноги отцу мобилизованного, который пытался отбить сына от неправомерного призыва. Мужчина защищал своего сына, которого засовывали в микроавтобус силовиков.