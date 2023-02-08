В Николаеве обнаружили морг для отправки тел военных «на органы»

РИА Новости: подпольщик заявил, что в морге Николаева тела бойцов ВСУ пускают на органы

Активист подполья Николаева заявил об обнаружении морга в городской больнице №1, где тела украинских военных без признаков ранения «пускают на органы». Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, в медучреждении найдены «аккуратно выпотрошенные» трупы солдат. «Сами понимаете — уже начали бойцов без ранений сразу на органы пускать», — заявил собеседник агентства.

Активист уточнил, что мобилизованные из Николаева военные не учитываются ни в каких реестрах и списках, не выходят на связь с родными.

Ранее подпольщики Николаева рассказали о жестких методах мобилизации жителей города в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Так, украинские силовики прострелили ноги отцу мобилизованного, который пытался отбить сына от неправомерного призыва. Мужчина защищал своего сына, которого засовывали в микроавтобус силовиков. «Ему взяли и прострелили ноги — и уехали», — заявил подпольщик.