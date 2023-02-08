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03:44, 8 февраля 2023Бывший СССР

Отбивавшему сына от мобилизации в Николаеве отцу прострелили ноги

Подпольщик: в Николаеве отбивавшему сына от мобилизации в Николаеве отцу прострелили ноги

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Подпольщики Николаева рассказали о жестких методах мобилизации жителей города в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Так, украинские силовики прострелили ноги отцу мобилизованного, который пытался отбить сына от неправомерного призыва. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел в Николаевской области. Мужчина защищал своего сына, которого засовывали в микроавтобус силовиков. «Ему взяли и прострелили ноги — и уехали», — заявил подпольщик.

Он также рассказал, что людей с целью мобилизации обманом вызывают на работу под выдуманным предлогом, а также перекрывают рынок для отлова мужчин.

Подпольщик объяснил, что долго не мог выйти на связь, поскольку Служба безопасности Украины (СБУ) активизировала работу против пророссийского подполья, поэтому «команде пришлось залечь немного на дно». К одному из активистом пришли с обыском, его отправили на фронт.

7 февраля Верховная Рада Украины подавляющим числом голосов проголосовала за продление военного положения в стране. Оно будет действовать на Украине еще 90 дней начиная с 19 февраля 2023 года. На тот же срок в стране продлевается всеобщая мобилизация.

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Марина Совина
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