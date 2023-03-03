В Белоруссии нобелевского лауреата приговорили к 10 годам лишения свободы

В Минске суд приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам колонии

Суд Ленинского района Минска приговорил нобелевского лауреата, руководителя незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Беляцкого признали виновным по статьям о контрабанде и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, приговорив к заключению в исправительной колонии усиленного режима.

Отмечается, что проходившим с ним по делу представителям «Весны» Валентину Стефановичу и Владимиру Лабковичу дали девять и семь лет колонии соответственно. Их находящегося за пределами Белоруссии коллегу Дмитрия Соловьева, дело которого рассматривалось в специальном порядке, приговорили к восьми годам лишения свободы.

В январе сообщалось, что осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании. К такому решению комиссия по вопросам помилования при президенте республики пришла после рассмотрения ее прошения.