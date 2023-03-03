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06:31, 3 марта 2023Наука и техника

В США рассказали о новом «летающем радаре»

Popular Mechanics: американский E-7 станет наполовину самолетом-шпионом

Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

Военно-воздушные силы (ВВС) США получат самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-7, которые станут «наполовину самолетами-шпионами». О возможностях нового летающего радара рассказал обозреватель Popular Mechanics Кайл Мизоками.

Новый самолет получил радиолокационную станцию Multi-role Electronically Scanned Array (MESA) с активной фазированной антенной решеткой. E-7 может обнаруживать морские и воздушные цели на расстоянии до 400 километров. Радар находится в кожухе длиной более десяти метров.

Отмечается, что E-7 способен выполнять задачи электронной разведки, собирая данные о противнике для анализа. Эта информация позволит отслеживать и глушить радиолокационные системы противника. Также E-7 могут передавать данные о целях истребителям и ударным самолетам.

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Мизоками подчеркнул, что самолеты ДРЛОиУ являются главными целями в бою с равным противником, поскольку их уничтожение может подорвать боеспособность ВВС. По его словам, разработанная в Китае ракета класса «воздух-воздух» PL-15 с дальностью до 200 километров предназначена для уничтожения самолетов ДРЛОиУ.

В марте 2022 года стало известно, что ВВС США планируют сократить парк самолетов ДРЛО Boeing E-3 Sentry с 31 до 16 единиц. Это решение обусловлено устаревшей конструкцией самолета. E-3 создан на основе планера самолета Boeing 707, который совершил первый полет в 1957 году.

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Даниил Иринин
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