Губернатор рассказал о раненном при атаке ДРГ на Брянскую область ребенке

Губернатор Богомаз: братья раненного при атаке на Брянскую область ребенка участвуют в СВО

Два старших брата мальчика, который пострадал при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область, участвуют в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил губернатор граничащего с Украиной региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По словам Богомаза, врачи провели многочасовую операцию по извлечению пули из тела мальчика, впоследствии его перевели из реанимации в обычную палату. Губернатор рассказал, что к пострадавшему приехала его мать, а сам он не жалуется на самочувствие.

«Мы оказываем помощь и поддержку всем пострадавшим от действий украинских неонацистов, каждой семье. Сейчас в Климовском районе работают мои заместители. Они встретятся с жителями, а также навестят семьи пострадавших и сделают все, чтобы оказать им необходимую помощь», — написал глава российского региона.

Он добавил, что семье пострадавшего мальчика будет оказана помощь, пожелав ребенку скорейшего выздоровления.

2 марта на территорию села Любечане Брянской области проникла вооруженная группа диверсантов, которая обстреляла легковой автомобиль. В результате погиб находившийся за рулем мужчина, а также был ранен десятилетний мальчик. Впоследствии губернатор Александр Богомаз сообщил, что число погибших при атаке на российское село возросло до двух — умер мужчина 1966 года рождения, о подробностях его гибели информации нет.