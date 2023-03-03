Стилист раскрыла способ носить белую одежду без бюстгальтера

Стилист Серина: носить белую одежду без бюстгальтера можно с помощью накладки на соски

Стилист Серина (фамилия неизвестна) раскрыла способ, с помощью которого можно носить белую одежду без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Специалист с никнеймом @serinahougc рассказала, что для этого использует клейкие накладки на соски. Так, в видео она примерила несколько белых вещей, которые сочетала с широкими джинсами. Сначала девушка снялась в белой рубашке на пуговицах, которую завязала спереди. Затем она снялась без бюстгальтера в обтягивающем топе с воротником, а после — облегающей майке. После этого модный эксперт продемонстрировала на камеру упомянутую накладку.

Подписчицы поблагодарили Серину за совет, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Мне это нужно», «Это того стоит», «Спасибо за рекомендацию! Это сделало мой день», — высказывались они.

Ранее блогерша Ширин с никнеймом @bby.cheekss отказалась носить бюстгальтер и рассказала о реакции семьи. На размещенных кадрах 22-летняя девушка предстала в черных спортивных штанах и толстовке, которые скрывали ее фигуру. Затем инфлюэнсерша сняла кофту и осталась в тонкой облегающей майке, показывая, что на ней нет бра. При этом юзерша отметила, что из-за исключения данной вещи из своего гардероба она столкнулась с осуждением со стороны родственников, которые требуют, чтобы она прикрывала бюст.