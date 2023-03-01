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04:00, 1 марта 2023Ценности

Блогерша отказалась носить бюстгальтер и рассказала о реакции семьи

TikTok-блогерша Ширин отказалась носить бюстгальтер и столкнулась с осуждением семьи

Кадр: @bby.cheekss

Блогерша Ширин с никнеймом @bby.cheekss отказалась носить бюстгальтер и рассказала о реакции семьи. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 18 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах 22-летняя девушка предстала в черных спортивных штанах и толстовке, которые скрывали ее фигуру. Затем инфлюэнсерша сняла кофту и осталась в тонкой облегающей майке, показывая, что на ней нет бра. При этом юзерша отметила, что из-за исключения данной вещи из своего гардероба она столкнулась с осуждением со стороны родственников, которые требуют, чтобы она прикрывала бюст.

В свою очередь зрители поддержали девушку в комментариях. «У всех есть грудь — в ней нет ничего особенного», «Серьезно, бюстгальтеры неудобные и их отсутствие никому не навредит», «Что мне сказать своей матери в похожей ситуации? Пожалуйста, мне нужен совет от кого угодно. Помогите», — написали они.

Ранее сообщалось, что блогерша Банни на 20 лет отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом. Так, юзерша заслужила неодобрение матери, считающей подобное поведение неуместным.

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Алина Гостева
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