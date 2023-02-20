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01:00, 20 февраля 2023Ценности

Блогерша на 20 лет отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом

TikTok-блогерша Банни на 20 лет отказалась от бюстгальтера и заслужила неодобрение матери

Кадр: @IMMBUNNY / TikTok

Блогерша Банни с никнеймом @immbunny на 20 лет отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 52 тысяч подписчиков.

Девушка рассказала, что долгие годы не носит данную разновидность нижнего белья. Однако в ее окружении есть те, кто недоволен указанным фактом. Так, юзерша заслужила неодобрение матери, считающей подобное поведение неуместным. «Мама заставляет меня заклеивать соски пластырем, который она использует для своих ног», — заявила инфлюэнсерша, снявшая видео под упреки родственницы на заднем фоне. Так, женщина хотела, чтобы дочь прикрыла грудь перед походом на семейную встречу.

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В свою очередь зрители поделились собственным опытом в комментариях. «Мама пытается заставить меня заклеить мое тату», «В моем случае в этой роли выступает муж», — отметили они.

В ноябре 2022 года сообщалось, что административный менеджер Эмеральд из Англии перестала носить нижнее белье и поделилась опытом. Девушка рассказала, что задумалась о том, как сократить свои расходы, в 2021 году на фоне роста цен. Решение пришло к британке, когда она намочила нижнее белье во время плавания и отправилась домой без него — в юбке и футболке.

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Алина Гостева
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