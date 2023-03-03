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16:27, 3 марта 2023Бывший СССР

Расшифрованы данные черного ящика разбившегося в Броварах вертолета

Данные черного ящика разбившегося в Броварах вертолета расшифрованы и переданы Киеву

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Данные черного ящика вертолета, который в январе этого года разбился в городе Бровары, расшифрованы и переданы Киеву. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

«Черный ящик был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается», — рассказал чиновник.

18 января вертолет потерпел крушение в Броварах Киевской области. Воздушное судно упало возле жилых домов и детского сада. В результате в здании детсада вспыхнул пожар.

На борту вертолета находилось высшее руководство МВД Украины, в том числе министр Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. В результате крушения погибли 14 человек, их которых девять находились на борту вертолета.

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Полина Матюхина
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