Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:06, 3 марта 2023Россия

В Петербурге 15-летний подросток оказался в больнице после поездки в автобусе

В Петербурге 15-летний подросток оказался в больнице с переломами после поездки в автобусе

Фото: Natalia Chernokhatova / URA.RU / TASS

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток оказался в больнице с переломами после поездки в автобусе, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в Выборгском районе города школьник выходил из автобуса, когда двери его внезапно закрылись. Подростка протащило по асфальту несколько метров, прежде чем транспорт остановился от крика других пассажиров.

С ближайшей остановки мальчика забрала скорая помощь. Врачи детской больницы имени Святой Марии Магдалены диагностировали у ребенка переломы ноги и травму руки. В настоящее время состояние подростка оценивается как средней степени тяжести.

Позже выяснилось, что водитель автобуса — 58-летний мужчина — за последние полтора года 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. В отношении жителя Петербурга в этот раз возбудили административное производство по статье 12.24 части 2 («Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

Дополнение: в «Пассажиравтотрансе» также прокомментировали происшествие. По версии компании, несовершеннолетний пассажир самовольно открыл двери в салоне автобуса, а затем упал на тротуар.

11 января сообщалось, что в Красноярске водитель автобуса зажал пенсионерку, которая входила в салон транспортного средства, а после — насмерть ее переехал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Часть украинских войск покинет Артемовск
Лавров дал гарантии защиты российских газопроводов от западных диверсий
В рюкзаке доставщика еды в Москве нашли килограммы героина
Названы главные признаки мошеннических акций перед праздниками
Умер лауреат 12 премий «Гремми» Уэйн Шортер
Лавров назвал надежных партнеров России в энергетической политике
Военные НАТО и Украины смоделировали следующее наступление ВСУ
На Аллее Славы в Харькове начали заканчиваться места для могил
Россиянин изрезал 20-летнего сына за отказ колоть дрова и попал под следствие
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.