В Петербурге 15-летний подросток оказался в больнице после поездки в автобусе

В Петербурге 15-летний подросток оказался в больнице с переломами после поездки в автобусе

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток оказался в больнице с переломами после поездки в автобусе, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в Выборгском районе города школьник выходил из автобуса, когда двери его внезапно закрылись. Подростка протащило по асфальту несколько метров, прежде чем транспорт остановился от крика других пассажиров.

С ближайшей остановки мальчика забрала скорая помощь. Врачи детской больницы имени Святой Марии Магдалены диагностировали у ребенка переломы ноги и травму руки. В настоящее время состояние подростка оценивается как средней степени тяжести.

Позже выяснилось, что водитель автобуса — 58-летний мужчина — за последние полтора года 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. В отношении жителя Петербурга в этот раз возбудили административное производство по статье 12.24 части 2 («Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

Дополнение: в «Пассажиравтотрансе» также прокомментировали происшествие. По версии компании, несовершеннолетний пассажир самовольно открыл двери в салоне автобуса, а затем упал на тротуар.

11 января сообщалось, что в Красноярске водитель автобуса зажал пенсионерку, которая входила в салон транспортного средства, а после — насмерть ее переехал.