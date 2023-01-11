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07:26, 11 января 2023Россия

Автобус зажал дверьми российскую пенсионерку и насмерть ее переехал

В Красноярске сняли на видео, как автобус зажал дверьми пенсионерку и насмерть ее переехал

В Красноярске водитель автобуса зажал пенсионерку, которая входила в салон транспортного средства, а после — насмерть ее переехал. Об этом сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что авария произошла на улице Глинки на остановке общественного транспорта «Автовокзал Восточный». Погибла женщина 85 лет.

По данным МВД, 63-летний водитель автобуса закрыл двери и начал отъезжать от остановки, не убедившись в том, что все пассажиры зашли внутрь. В результате сначала женщину зажало дверьми, а после она оказалась под колесами автобуса и погибла.

В настоящее время сотрудники полиции и следователи работают на месте случившегося. Telegram-канал Kras Mash опубликовал кадры аварии, на которых видно, как двери автобуса зажали пожилую женщину.

Ранее в Коркино Челябинской области пенсионерка погибла после того, как ее сбил настоятель православного храма на своем автомобиле. В региональном управлении ГИБДД уточнили, что водитель за рулем Lada ехал задним ходом и не увидел пешехода.

Анастасия Шейкина
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