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13:37, 3 марта 2023Бывший СССР

Украина выйдет из соглашения о госпомощи семьям погибших в Афганистане военных

На Украине готовят законопроект о выходе из соглашения о госпомощи семьям погибших военных

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Власти Украины планируют выйти из соглашения о госпомощи семьям военных, погибших в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия. О том, что кабинет министров страны разработал соответствующий законопроект, в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он указал, что проект закона «О выходе из соглашения о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия» одобрили.

Отмечается, что упомянутое соглашение было подписано в Москве 24 сентября 1993 года и ратифицировано законом Украины в 2011 году.

28 февраля сообщалось, что Киев вышел из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества — с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ.

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Варвара Кошечкина
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