68-летнюю россиянку нашли мертвой под окнами многоэтажки

Ura.ru: в Челябинске под окнами многоэтажного дома нашли мертвой 68-летнюю женщину

В Челябинске нашли мертвой 68-летнюю женщину под окнами многоэтажного дома на улице Салютной. Об этом сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что характер травм говорит о падении с высоты. Он допустил, что пожилая россиянка могла сорваться с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже.

Тело направили в морг для установления точной причины смерти. Другие подробности произошедшего выясняются.

По информации агентства, тело пенсионерки первыми заметили жильцы многоэтажки. В региональном управлении Следственного комитета случившееся пока не комментировали.

1 марта сообщалось, что в Красноярске в районе Взлетки нашли мертвой 53-летнюю женщину под окнами многоэтажного жилого дома на Октябрьской улице. По предварительной версии, россиянка выпала с десятого этажа.