68-летнюю россиянку нашли мертвой под окнами многоэтажки
В Челябинске нашли мертвой 68-летнюю женщину под окнами многоэтажного дома на улице Салютной. Об этом сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства пояснил, что характер травм говорит о падении с высоты. Он допустил, что пожилая россиянка могла сорваться с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже.
Тело направили в морг для установления точной причины смерти. Другие подробности произошедшего выясняются.
По информации агентства, тело пенсионерки первыми заметили жильцы многоэтажки. В региональном управлении Следственного комитета случившееся пока не комментировали.
1 марта сообщалось, что в Красноярске в районе Взлетки нашли мертвой 53-летнюю женщину под окнами многоэтажного жилого дома на Октябрьской улице. По предварительной версии, россиянка выпала с десятого этажа.