53-летнюю россиянку нашли мертвой под окнами многоэтажки

В Красноярске 53-летнюю женщину нашли мертвой под окнами многоэтажного дома

В Красноярске в районе Взлетки нашли мертвой 53-летнюю женщину под окнами многоэтажного жилого дома на Октябрьской улице. Об этом сообщает региональный портал NGS24.RU.

Прибывшие на место происшествия следователи и криминалисты не нашли на теле женщины следов насильственной смерти. По предварительной версии, россиянка выпала с десятого этажа.

Также удалось установить, что она проживала в этом доме.

11 января сообщалось, что в Ленинском районе Новосибирска нашли мертвую женщину под окнами десятиэтажного дома. Труп был направлен в морг для установления точной причины смерти.

До этого в Нижегородской области в машине обнаружили тела пропавшей женщины и ее любовника. Незадолго до гибели россиянка села в «Газель» к мужчине, с которым они встречались около полугода.