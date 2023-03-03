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11:35, 3 марта 2023Забота о себе

Названы опасные последствия проглоченной жевательной резинки

Гастроэнтеролог Месилхи: проглоченная жвачка может вызвать тошноту, рвоту и боль в животе

Фото: Unsplash

Частое проглатывание жевательной резинки сопряжено с рядом опасных последствий для здоровья, в том числе это может вызвать сильные боли в животе. Об этом гастроэнтеролог Сара Месилхи сообщила изданию Daily Mail.

Врач объяснила, что проглоченная жвачка не переваривается в организме из-за того, что изготовлена из синтетического каучука. Она проходит через весь пищеварительный тракт в целости и сохранности и в результате потенциально может вызвать тошноту, рвоту и сильные боли в животе.

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При этом Месилхи предупредила, что большое количество жевательных резинок, проглоченных за короткий промежуток времени, может привести к образованию массы, которая заблокирует пищеварительный тракт, но такое осложнение встречается крайне редко. В то же время гастроэнтеролог назвала популярным мифом утверждение, что непереваренная жвачка будет годами находиться в организме человека.

На самом деле жевательная резинка в конечном итоге выйдет из вашего организма, как и любая другая пища, но это может занять немного больше времени

Сара МесилхиВрач-гастроэнтеролог

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Наталья Обрядина
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