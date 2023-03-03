Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:32, 3 марта 2023Путешествия

Россиянка побывала в Таиланде и пожаловалась на портящих отпуск китайцев

Читательница «Тонкостей туризма» побывала на Пхукете и рассказала об уносящих еду китайцах

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская туристка побывала на тайском острове Пхукет и пожаловалась на массовый приезд путешественников из Китая, которые «портили все». Впечатлениями от отпуска она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

Читательница портала рассказала, что успела купить тур в Таиланд по низкой цене, до «безумного наплыва» китайцев. Так, 10 дней в четырехзвездочном отеле с завтраками обошлись в 163 тысячи рублей на двоих. Тем не менее даты поездки совпали с периодом, когда власти Китая разрешили своим гражданам путешествовать по миру — в связи с этим, отель был перегружен отдыхающими.

«Завтрак заканчивается, не успев начаться, еда съедена за полчаса, а все, что не съели, китайцы обычно уносят с собой. Огромные очереди в ресторан — и в туалет (оно и понятно). Что радует, граждане КНР не очень жалуют пляжный отдых, 10-15 минут на пляже вечером или в пасмурную погоду для них максимум. Пляж в вашем распоряжении, чистый, красивый, находится в бухте», — описала особенности китайских туристов россиянка.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

Также туристка посоветовала брать с собой в поездку наличные в валюте, не в рублях. По ее словам, если менять крупные купюры, то курс будет лучше. От российских карт UnionPay лучше отказаться, так как работают они не всегда, а лимит на снятие очень маленький.

«Кстати, не ходите в маленькие салоны массажа, а идите в нормальные спа-центры, цены практически не отличаются. Да, они могут предложить кучу других услуг, но вы скажите, что для вас — только массаж, и будете отдыхать с комфортом, а не за ширмой у дороги», — дала еще один совет путешественница.

Ранее в феврале другая российская туристка побывала в Таиланде и также возмутилась поведением китайских туристов. По ее словам, путешественники очень громко выясняли отношения между собой и с персоналом и постоянно слушали музыку в своих колонках или на телефоне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Правоохранители предположили взрыв беспилотника под Коломной
Пуск ракеты «Калибр» подлодкой из Японского моря показали на видео
В США заявили о стойкости российских авиакомпаний перед санкциями
Стало известно о беспокойстве Запада из-за неэффективности санкций против России
Стало известно о неудачной попытке прорыва ВСУ в ЛНР
Россиянка побывала в Таиланде и пожаловалась на портящих отпуск китайцев
Стилист Лисовец предложил идеи подарков женщинам к 8 Марта
Невролог рассказала о неочевидном симптоме развития деменции
Женщина поймала бойфренда на измене с мачехой благодаря отпечаткам ладоней
В сети предупредили об опасностях секса по дружбе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.