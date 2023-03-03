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15:16, 3 марта 2023Ценности

42-летняя Кристина Агилера раскрыла секрет красоты

Кристина Агилера рассказала об отношении к старению и инъекциях препарата против морщин

Фото: John Locher / AP

Американская певица Кристина Агилера рассказала об отношении к старению и раскрыла секрет своей красоты. Интервью со звездой публикует People.

42-летняя исполнительница заявила, что делает инъекции против морщин, используя препарат, содержащий ботулотоксин типа А (вещество белкового происхождения, используемое для расслабления мимической мускулатуры — прим. «Ленты.ру»). По словам знаменитости, он улучшает внешность, позволяя при этом сохранить естественность. «Я не хочу иметь застывшее лицо. Я должна оставаться искренней в своих эмоциях и перед камерой, и на сцене», — отметила она.

При этом Агилера уточнила, что негативный взгляд на старение больше неактуален. Она озвучила желание становиться увереннее с возрастом, который, по ее мнению, следует спокойно принимать. «Это вредно — быть одержимым мыслями о старении», — заключила певица.

В январе Кристина Агилера поделилась снимком в откровенном наряде и порадовала поклонников. Поп-исполнительница разместила архивный кадр, на котором она позирует топлес, прикрывая оголенную грудь рукой.

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Алина Гостева
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