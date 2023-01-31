Кристина Агилера показала архивное фото топлес

Певица Кристина Агилера отпраздновала годовщину выхода альбома La Fuerza фото топлес

Американская певица Кристина Агилера поделилась снимком в откровенном наряле и порадовала поклонников. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя поп-исполнительница разместила архивный кадр, на котором она позирует топлес, прикрывая оголенную грудь рукой. Знаменитость запечатлели сидящей на кресле в лосинах черного цвета. При этом волосы Агилеры распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен яркий макияж. Ее образ дополнили серьги-кольца.

Известно что публикацией упомянутого изображения певица отпраздновала годовщину выхода ее альбома La Fuerza.

В декабре 2021 года Кристина Агилера также сфотографировалась топлес в честь своего дня рождения. Исполнительница позировала почти без одежды — на ней были только черные перчатки из кожи до середины плеча. Длинные светлые волосы прикрыли голую грудь певицы.