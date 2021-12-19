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Кристина Агилера снялась топлес и восхитила фанатов

Американская певица Кристина Агилера снялась с голой грудью в честь своего дня рождения

Фото: @xtina

Американская певица Кристина Агилера снялась топлес в честь своего дня рождения (18 декабря ей исполнился 41 год) и восхитила поклонников. Соответствующий снимок она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Так, исполнительница попозировала почти без одежды — на ней надеты только черные перчатки из кожи до середины плеча. Длинные светлые волосы Агилеры распущены и прикрывают голую грудь. Также на ее лицо нанесен яркий макияж — нарисованы стрелки и приклеены накладные ресницы.

Внешний вид знаменитости удивил фанатов, многие оставляли ей поздравления в комментариях. «С днем рождения, королева вселенной!», «Так приятно видеть тебя сияющей, будь счастлива», «Поздравляю тебя, королева!» — писали они.

Другие делали комплименту ее телу. «Ты выглядишь сногсшибательно», «Легенда», «Я хочу быть похожей на тебя, в чем секрет твоей красоты?», «Ты просто дива», «Горячая штучка», «Чертовски притягательна», — отмечали подписчики.

Ранее в декабре Кристина Агилера появилась на ковровой дорожке премии People's Choice Awards в комбинезоне в стиле 2000-х, тем самым повторив свой культовый образ из клипа на песню Dirty. На знаменитости был надет черный корсетный комбинезон с желтыми и белыми вставками и вырезами в зоне декольте. Ее образ дополнили сетчатые чулки и широкие съемные штанины желтого цвета.

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Марк Успенский
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Кристина Агилера снялась топлес и восхитила фанатов
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