Кристина Агилера повторила свой культовый откровенный наряд из 2000-х

Американская певица Кристина Агилера повторила свой культовый образ, в котором она снялась в клипе на песню Dirty в 2000-х годах, и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 40-летнюю знаменитость на ковровой дорожке премии People's Choice Awards. Она была одета в черный корсетный комбинезон с желтыми и белыми вставками и вырезами в зоне декольте. Ее образ дополнили сетчатые чулки и широкие съемные штанины желтого цвета. Волосы Агилеры уложены волнами, а в некоторые пряди вплетены тонкие косички, с которыми она часто появлялась на публике в молодости. В клипе 2002 года певица была одета в похожий наряд, однако вместо корсета на ней были верх от бикини и плавки.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид исполнительницы в комментариях под снимками. «Ужасный наряд», «Потрясающий голос и отвратительное чувство стиля», «Боже, она выглядит нелепо», «Неудачная попытка вспомнить молодость», «Сейчас она выглядит так, будто съела юную себя. Ей следует похудеть», «Этот желтый костюм прибавляет ей несколько килограммов», — высказывались они.

В апреле американская певица и актриса Гвен Стефани снялась в наряде из клипа на песню Don't Speak 25-летней давности и удивила фанатов. Бывшая солистка группы No Doubt засняла себя в том же синем мини-платье в мелкий горох, сетчатых колготках и белых остроносых ботинках на каблуках.