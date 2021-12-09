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Кристина Агилера повторила свой культовый откровенный наряд из 2000-х

Кристина Агилера появилась на People's Choice Awards в комбинезоне в стиле 2000-х

Фото: Alberto Rodriguez / E! Entertainment / Getty Images

Американская певица Кристина Агилера повторила свой культовый образ, в котором она снялась в клипе на песню Dirty в 2000-х годах, и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 40-летнюю знаменитость на ковровой дорожке премии People's Choice Awards. Она была одета в черный корсетный комбинезон с желтыми и белыми вставками и вырезами в зоне декольте. Ее образ дополнили сетчатые чулки и широкие съемные штанины желтого цвета. Волосы Агилеры уложены волнами, а в некоторые пряди вплетены тонкие косички, с которыми она часто появлялась на публике в молодости. В клипе 2002 года певица была одета в похожий наряд, однако вместо корсета на ней были верх от бикини и плавки.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид исполнительницы в комментариях под снимками. «Ужасный наряд», «Потрясающий голос и отвратительное чувство стиля», «Боже, она выглядит нелепо», «Неудачная попытка вспомнить молодость», «Сейчас она выглядит так, будто съела юную себя. Ей следует похудеть», «Этот желтый костюм прибавляет ей несколько килограммов», — высказывались они.

В апреле американская певица и актриса Гвен Стефани снялась в наряде из клипа на песню Don't Speak 25-летней давности и удивила фанатов. Бывшая солистка группы No Doubt засняла себя в том же синем мини-платье в мелкий горох, сетчатых колготках и белых остроносых ботинках на каблуках.

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Карина Черных
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Кристина Агилера повторила свой культовый откровенный наряд из 2000-х
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