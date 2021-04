Гвен Стефани снялась в наряде из клипа 25-летней давности и удивила фанатов

Американская певица и актриса Гвен Стефани повторила свой культовый образ, в котором она снималась в клипе на песню Don't Speak 1995 года, и удивила поклонников. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

51-летняя знаменитость воссоздала наряд в честь 25-летия сингла. Так, бывшая солистка группы No Doubt засняла себя в том же синем мини-платье в мелкий горох, сетчатых колготках и белых остроносых ботинках на каблуках. Помимо этого, Стефани сделала макияж и укладку, как в клипе на упомянутую композицию.

Публикация набрала почти два миллиона просмотров и 140 тысяч лайков, пользователи сети оценили внешность певицы. «Не может быть, что ей 50, она выглядит на 25», «Одна из самых красивых женщин планеты!», «Почему ты не стареешь? Ты вампир?», «Ты выглядишь точно так же, как в видео 25-летней давности, красотка», «Ты так молодо выглядишь, у меня нет слов», — высказывались фанаты.

В декабре прошлого года Гвен Стефани повторила другой культовый наряд из клипа 90-х для нового сольного сингла Let Me Reintroduce Myself. Ее запечатлели в укороченной белой майке с красно-синей окантовкой в зоне декольте, синих брюках с полоской и черным ремнем и белых туфлях на каблуках.