850 килограммов кокаина вынесло на пляж

Французская морская полиция обнаружила на пляже 850-килограммовый груз кокаина

Французская морская полиция обнаружила на пляже в Нормандии несколько огромных пакетов с кокаином. Как сообщает Associated Press, общий вес груза наркотиков, которые вынесло на берег, составил 850 килограммов.

Во вторник 28 февраля 2023 года офицеры полиции прибыли на пляж недалеко от коммуны Ревилль во Франции после сообщения одного из местных жителей о мешках с неизвестным порошком. Жандармам понадобились дополнительные люди и транспорт, чтобы вывезти почти тонну наркотиков.

Мешки были соединены веревкой. Пока неизвестно, выбросили ли их за борт или наркоторговцы намеренно использовали такой способ транспортировки. Примерная стоимость партии оценивается в 60 миллионов евро.

Хотя брикеты с наркотиками регулярно выносит на берег возле Ла-Манша, полиция впервые перехватила в этом регионе настолько крупный груз.

В последнее время объем наркотрафика в страны западной Европы существенно вырос, одновременно с этим повысился уровень преступности и насилия в ряде регионов. Северные порты, такие как Антверпен и Роттердам, стали основными воротами в Европу для латиноамериканских наркокартелей.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии полиция выловила из моря груз кокаина весом в 3,2 тонны. Беспрецедентная операция нарушила логистические цепочки наркоторговцев и лишила их прибыли.