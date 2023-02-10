Полиция выловила из океана груз кокаина весом в 3,2 тонны

Полиции Новой Зеландии удалось перехватить в океане груз в 3,2 тонны кокаина

Специальные службы Новой Зеландии выловили из вод Тихого океана груз кокаина весом в 3,2 тонны. Как сообщает официальный сайт полиции Новой Зеландии, им удалось перехватить такой крупную партию наркотиков в рамках специальной операции «Гидрос».

Власти Новой Зеландии рассматривают это событие как серьезный успех в борьбе с международной наркоторговлей и считают, что перехват груза нанесет существенный финансовый ущерб как производителям из Южной Африки, так и дистрибьюторам кокаина.

Операция проводилась совместно с пограничной службой и военными силами Новой Зеландии. 81 брикет с порошком подняли на борт корабля Новозеландского Королевского военного флота и доставили в военный порт Новой Зеландии, их уничтожением займутся ближайшее время.

По словам комиссара полиции Андрю Костера, это самая крупная партия наркотиков, которую когда-либо перехватывали полицейские страны. Судя по объему, кокаин предназначался для австралийского рынка.

Ранее сообщалось, что немецкий врач насыпал кокаин на пенис, в результате чего скончалась его сексуальная партнерша. Причиной гибели женщины стала передозировка наркотика.

