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20:30, 2 марта 2023Забота о себе

Любимый напиток помог машинисту поезда обнаружить серьезное заболевание

В Великобритании мужчина пил кофе, почувствовал острую боль в горле и узнал о раке

Фото: Unsplash

58-летний машинист поезда Майкл из города Лидс, Великобритания, почувствовал острую боль, когда пил кофе, и узнал, что болен раком. О том, как любимый напиток помог мужчине обнаружить серьезное заболевание, рассказывает Leeds Live.

Майкл ежедневно выпивал много кофе во время рабочих смен. В июле 2021 он в очередной раз пил любимый напиток, и вдруг почувствовал острую боль в задней части горла. Обеспокоенный мужчина обратился в больницу. «Я прошел обследование, и это был худший сценарий — у меня диагностировали рак горла», — рассказывает Майкл.

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Мужчине пришлось пройти 35 сеансов радиотерапии и три курса химиотерапии. Он не мог есть самостоятельно, поэтому получал питательные вещества через гастростомическую трубку, введенную в желудок через брюшную стенку. Наконец, спустя три месяца лечения болезнь отступила. Мужчина постепенно восстанавливался и с нетерпением ждал возвращения на работу, однако столкнулся с новым испытанием. «В апреле 2022 года у меня возникла тромбоэмболия легочной артерии. Это была самая сильная боль в моей жизни. Я думал, что умру в тот день», — вспоминает он. Врачам удалось спасти жизнь Майкла, и вскоре он смог вернуться к нормальной жизни.

Теперь Майкл стремится привлечь как можно больше внимания к проблеме рака горла. Сейчас он готовится к 10-часовой прогулке, организованной благотворительным фондом больниц Лидса, чтобы отблагодарить врачей за спасение своей жизни и помочь собрать средства для помощи больным. «Оглядываясь назад, я понимаю, как мне невероятно повезло, что я остался жив после всего этого», — утверждает мужчина.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании узнал о смертельном диагнозе после укуса насекомого. Мужчина понял, что у него проблемы со здоровьем, когда внезапно почувствовал головокружение и тошноту, сидя в саду.

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Алиса Удовик
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