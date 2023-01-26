Мужчина узнал о смертельном диагнозе после укуса насекомого

Житель Британии попал в больницу после укуса насекомого и узнал о смертельном диагнозе

Житель английского города Шеффилд, Великобритания, 49-летний Дэйв Уитфорд узнал о смертельном диагнозе после укуса насекомого. Об этом сообщает The Independent.

Мужчина понял, что у него проблемы со здоровьем, когда внезапно почувствовал головокружение и тошноту, сидя в саду. Он обратился в больницу и узнал, что в его ухе возникла инфекция, вызванная укусом насекомого. Состояние Уитфорда ухудшалось, поэтому врачи провели дополнительное обследование, в ходе которого обнаружили новообразование в его мозгу.

Уитфорд находился под наблюдением врачей в течение двух лет. Когда образование начало расти, медики приняли решение его удалить. Лишь во время операции хирурги выяснили, что у Уитфорда развился рак, и все это время он страдал от неизлечимой опухоли мозга. Мужчине сообщили, что ему осталось жить от 12 до 18 месяцев. «Когда я узнал, я просто расплакался. Я был в полном отчаянии», — говорит он.

Мужчина признался, что теперь хочет отправиться в путешествие по США и успеть побывать во множестве штатов до своей смерти. Мужчина также заранее отпраздновал свой юбилей, опасаясь, что не доживет до дня рождения. «Я пригласил около 60 человек, включая всю мою семью и друзей, чтобы просто отпраздновать юбилей», — рассказывает он.

Помимо операции, Уитфорд прошел курс химиотерапии и радиотерапии, после которых начал страдать от усталости, проблем с памятью и звона в ушах. «У меня нет энергии, и я очень легко замерзаю, поэтому мне приходится спать на специальном постельном белье, чтобы согреться», — рассказал он.

В прошлом Дэйв работал водителем автобуса, однако лишился прав из-за заболевания и был вынужден уволиться. В течение последних трех лет мужчина сменил несколько работ, но из-за ухудшения состояния здоровья остался без заработка и теперь живет на пожертвования.

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