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14:41, 3 марта 2023Из жизни

Слон отбился от вцепившегося в него крокодила и попал на видео

Схватка слона с крокодилом в Замбии попала на видео

53-летний гид Эммануэль Саути из Замбии стал очевидцем борьбы крокодила и слона. Схватка животных попала на видео, опубликованное на портале Latest Sightings.

Мужчина плыл по реке Луангва, когда заметил, как хищник напал на слона и вцепился ему в хвост. Млекопитающее попыталось выйти из воды и начало крутиться на месте, пытаясь отбиться от крокодила. Лишь спустя минуту крокодил ослабил хватку, а слону удалось выбраться на берег. «Я испытывал смешанные эмоции. С одной стороны, мне было даже немного страшно за крокодила. Вы знаете, какими большими могут быть слоны?!» — признался Саути.

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По словам гида, схватка животных стала самым необычным зрелищем в его карьере. «Я видел много чего невероятного в дикой природе, но этот случай, безусловно, превосходит все. Не каждый день удается стать свидетелем такой битвы слона с крокодилом. Подобные зрелища редки и уникальны, и именно такие моменты заставляют меня ценить свою работу», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что в Кении самка леопарда нашла хитроумный способ отогнать назойливого льва. Она дважды испражнилась на поджидавшего ее под деревом хищника.

Алиса Удовик
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