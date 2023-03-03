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10:09, 3 марта 2023Ценности

Европейцы начали скупать алмазы из России

Импорт российских алмазов в Бельгию в преддверии 14 февраля составил 132 миллиона евро

Фото: Bas van den Eijkhof / Unsplash

Согласно последним данным Министерства экономики Бельгии, которые оказались в распоряжении журналистов издания Politico, День святого Валентина вызвал всплеск спроса у европейцев на алмазы из России.

Отмечается, что в январе 2023 года Бельгия импортировала российские необработанные изделия на 132 миллиона евро. При этом в январе 2022 года данная сумма составила 97 миллионов евро. По словам бельгийского чиновника (имя и фамилия неизвестны), это было лишь временным явлением в преддверии 14 февраля, поскольку после него стоимость импорта снова упала до 61 миллиона евро.

Известно, что импорт алмазов из России в европейские страны не попал под санкции Евросоюза, поэтому их начали массово скупать. В связи с этим член бельгийской социалистической партии Vooruit, которая также является частью федерального правительства, Вики Рейнарт призвала Еврокомиссию запретить ввоз российских драгоценных камней. Однако правительство Бельгии считает, что запрет на данный процесс перенаправит российский экспорт предметов роскоши в другие страны, не вызвав экономических проблем в стране.

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Утверждается, что в настоящее время Евросоюз размышляет над глобальной системой отслеживания алмазов. Так, 24 февраля лидеры стран Большой семерки (G7) заявили, что намерены «совместно работать над дальнейшими мерами в отношении ввоза в Европу российских алмазов».

В марте 2022 года сообщалось, что американский ювелирный бренд Tiffany & Co, принадлежащий холдингу LVMH, отказался от закупки новых алмазов, добытых на территории России из-за ситуации на Украине. Решение компании распространяется на драгоценные камни, добытые в стране после 21 марта.

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Карина Черных
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