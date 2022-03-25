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Tiffany & Co отказалась от российских алмазов

Ювелирная компания Tiffany & Co отказалась от закупки российских алмазов

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский ювелирный бренд Tiffany & Co, принадлежащий холдингу LVMH, отказался от закупки новых алмазов, добытых на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает Marketwatch со ссылкой на представителя компании.

«Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также серийных бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены и полированы», — говорится в официальном заявлении. Кроме того, компания поручила поставщикам прекратить приобретать российские алмазы от своего имени.

Решение Tiffany & Co распространяется на драгоценные камни, добытые в стане после 21 марта. Планирует ли бренд покупать алмазы, которые уже находятся в процессе огранки, и будут ли готовые украшения с российскими бриллиантами по-прежнему продаваться в магазинах, не уточняется.

Ранее в марте с аналогичными заявлениями выступили ювелирные ретейлеры Signet Jewelers и Brilliant Earth.

В начале месяца группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 бутика в России. Также временно будут закрыты магазины Hermes и Chanel.

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Карина Черных
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