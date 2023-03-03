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17:53, 3 марта 2023Бывший СССР

Упавший в ДНР самолет сгорел

РИА Новости: упавший около города Енакиево в ДНР самолет полностью сгорел
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Cамолет, упавший около города Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР), полностью сгорел и находится в безлюдном месте. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что к воздушному судну пока нельзя подойти из-за разрыва боекомплекта. Самолет упал на окраине села Дружное вблизи Енакиево, пожарные закончили его тушить. Агентство со ссылкой на источник в силовых структурах отмечает, что летчиков, которым удалось катапультироваться, ищут в окрестностях. Кроме того, местные жители рассказали, что на место происшествия прилетал вертолет для осмотра территории с воздуха.

О сбитом над Енакиево самолете стало известно днем в пятницу, 3 марта. В результате его падения никто не пострадал. Об этом заявил мэр города Роман Храменков. По его словам, самолет упал на территории фермерского хозяйства, хозяин которого сообщил, что борт «лежит в полях».

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Кристина Есикова
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