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09:29, 3 марта 2023Силовые структуры

Россиянин перебросил маленькую дочь через забор и получил срок

Под Волгоградом осудили на 2,5 года мужчину, перебросившего трехмесячную дочь через забор

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Волгоградской области суд приговорил к 2,5 года лишения свободы местного жителя, перебросившего трехмесячную дочь через забор. Об этом в пятницу, 3 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Кроме того, он будет обязан выплатить моральную компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

По данным ведомства, 19 августа 2022 года россиянин поссорился с сожительницей. И чтобы причинить страдания женщине, он взял их маленькую дочь и перекинул через забор на соседний участок. Потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что осужденный признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе будут судить мужчину, выбросившего из окна квартиры двухлетнюю внучку сожительницы.

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Екатерина Власова
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