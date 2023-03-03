Прическа жены израильского премьера привела к беспорядкам в стране

WP: прическа жены премьера Израиля Нетаньяху привела к беспорядкам в Тель-Авиве

Образ жизни, а также привычка дорого одеваться и делать прически в шикарных салонах жены премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяну, Сары Нетаньяху, привели к массовым беспорядкам в Тель-Авиве. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Толпа израильтян в среду 2 марта пыталась штурмом взять фешенебельный салон красоты в центре Тель-Авива, где в тот момент 64-летняя супруга премьер-министра, работавшая ранее стюардессой, делала себе прическу. Протестующие скандировали «позор!», обвиняя Сару Нетаньяху в чрезмерно роскошной жизни за счет израильских налогоплательщиков.

«Общее ощущение, что это очень жадная пара», — охарактеризовал чету Нетаньяху израильский журналист Амир Орен, сравнив жену премьера с французской королевой XVIII века Марией-Антуанеттой, известной своим расточительством и любовью к роскоши.

The Washington Post указывает, что имя Сары Нетаньяху не раз попадало на передовицы газет. В 2019 она признала свою вину в нецелевом расходовании 100 000 долларов США из бюджетных средств на заказ блюд известных шеф-поваров при том, что в резиденции премьера работают штатные повара.

Кроме того, первая леди Израиля не раз была замечена в участии коррупционных схемах своего мужа: Нетаньяху принимали в подарок экстравагантные украшения и ящики элитного шампанского на десятки тысяч долларов в обмен на услуги политического характера.