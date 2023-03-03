Массовую драку во дворе российского дома сняли на видео

В Нижнекамске сняли на видео массовую драку во дворе дома по улице Гайнуллина

В Нижнекамске сняли на видео массовую драку во дворе дома по улице Гайнуллина. Видеозапись публикует Telegram-канал «Нижнекамск.Новости».

На кадрах видно, что у дома дерутся друг с другом около 20 человек, некоторые из них кричат не на русском языке.

Как сообщили KazanFirst в региональном управлении МВД, после сообщения жильцов о драке начата проверка.

Ранее в Челябинске в школе № 5 подростки в балаклавах, вооруженные молотками, устроили массовую драку. Пострадали два школьника. Предположительно, потасовку затеяли два ученика девятого класса на почве межнациональной розни.