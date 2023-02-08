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12:20, 8 февраля 2023Россия

Вооруженные молотками подростки устроили массовую драку в российской школе

Shot: в Челябинске в школе №5 вооруженные молотками подростки в балаклавах устроили драку

Фото: телеграм-канал «Baza»

В Челябинске в школе №5 подростки в балаклавах, вооруженные молотками, устроили массовую драку. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По предварительным данным, конфликт начался с того, что две компании российских школьников договорились встретиться после занятий и выяснить отношения силовым путем.

Другие ученики, заметив это, испугались и стали убегать из школы. На место происшествия уже выехали сотрудники полиции.

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, в результате драки пострадали два подростка, их доставили в больницу. Предположительно, потасовку затеяли два ученика девятого класса на почве национальной розни.

30 января сообщалось, что в Волгограде группа подростков устроила массовую драку. На кадрах в соцсетях видно, как более десяти человек дерутся друг с другом, некоторые участники потасовки бьют ногами лежащих на полу.

Региональное управление МВД организовало проверку.

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Анна Щербакова
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