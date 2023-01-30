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15:28, 30 января 2023Россия

Массовая драка подростков в российском городе попала на видео

В Волгограде сняли на видео массовую драку подростков во дворе дома

В Волгограде группа подростков устроила массовую драку. Видеозапись потасовки публикует местный Telegram-канал «ХY | Волгоград».

На кадрах видно, как более десяти человек дерутся друг с другом, некоторые из участников потасовки бьют ногами лежачих на полу людей. Видеозапись заканчивается тем, что большинство участников драки уходит и оставляет пострадавших лежать на снегу.

По данным местного Telegram-канала, после случившегося на улице Николая Отрады госпитализировали несколько человек. Впоследствии в региональном управлении МВД сообщили, что в больницу после драки попали двое 15-летних подростков, пишет ТАСС.

Ранее в Перми подростки устроили массовую драку на парковке у торгового центра из-за электронной сигареты. Никто из взрослых не пытался вмешаться и остановить потасовку, которая попала на видео.

Анастасия Шейкина
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