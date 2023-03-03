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20:07, 3 марта 2023Наука и техника

Обнаружена новая газовая экзопланета размером с Юпитер

В MPIA выявили новую газовую экзопланету размером с Юпитер

Фото: unsplash

Международная команда астрономов, включая ученых из Института астрономии Макса Планка в Германии (MPIA), обнаружили газовую экзопланету размером с Юпитер. Результаты работы опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Выявить новое астрономическое тело удалось с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Планета под названием TOI-3235 b совершает оборот вокруг своей родительской звезды за 2,59 дня.

Сигнал удалось идентифицировать по блеску М-карликовой звезды TOI-3235. Планетарное происхождение этого сигнала было подтверждено последующими измерениями радиальной скорости и наземными фотометрическими наблюдениями.

TOI-3235 b имеет радиус приблизительно 1,02 радиуса Юпитера, а его масса составляет примерно 0,66 массы Юпитера, что создает плотность на уровне 0,78 грамма на кубический сантиметр. Равновесная температура TOI-3235 b оценивается в 604 Кельвинов.

Возраст родительской звезды составляет около 400 миллионов лет, ее радиус равен 0,37 от солнечного, а масса соответствует 0,39 массы Солнца. Ее температура колеблется на уровне 3,389 Кельвинов. Расстояние от Земли до светила равно 236 световым годам.

Астрономы подчеркивают, что TOI-3235 b является уникальной экзопланетой, поскольку она не соотносится с современными моделями формирования планет, которые не предусматривают существование таких газовых гигантов вокруг звезд малой массы. Предполагается, что для формирования планеты потребовались либо чрезвычайно высокая скорость и сила формирования, либо очень массивный диск. Кроме того, идентифицированной объект обладает высоким потенциалом для исследований характеристик атмосферы.

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Елена Апазиди
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