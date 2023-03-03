В Эстонии посетовали на трудности с единством среди союзников Украины

Премьер Эстонии: союзникам Украины сложнее придерживаться единства в вопросе ее поддержки

Западным странам все сложнее придерживаться единства в вопросе поддержки Украины. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в интервью газете Financial Times.

Она заявила, что соответствующая проблема возникает, поскольку союзники Украины желают прекращения военных действий в республике. «Некоторые думают, что нам достаточно сделать последнее усилие, а затем подвести черту и больше ничего не делать, и это вызывает беспокойство», — отметила премьер.

По мнению Каллас, ряд европейских стран, в том числе Франция и Германия, намерены склонить Киев к переговорам с Москвой. Политик также обратила внимание, что в ходе предыдущего саммита НАТО в Мадриде был совершен переход «от сдерживания к оборонительной позиции», и выразила надежду, что по итогам саммита Североатлантического альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе, военный блок расширит свое присутствие на территории прибалтийских республик.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Европейского союза (ЕС) передать Украине миллион артиллерийских снарядов за полгода. Он предположил, что на производство и передачу республике такого количества боеприпасов уйдет примерно четыре года, и призвал страны ЕС увеличить свои производственные мощности.