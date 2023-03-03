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11:51, 3 марта 2023Россия

В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ

В Рособрнадзоре заявили, что отмена ЕГЭ после отказа от Болонской системы не обсуждается

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) после отказа России от Болонской системы образования не обсуждается, высказались в Рособрнадзоре. Заявление главы службы Анзора Музаева приводит ТАСС.

В мае 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к прожитому этапу.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

По словам Музаева, вопросы об отмене ЕГЭ возникают из-за смешения двух понятий — высшего и среднего образования. «Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с единым государственным экзаменом», — заявил он.

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Марк Леонов
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