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15:04, 21 февраля 2023Россия

Фальков порассуждал об отношении России к Болонской системе образования

Фальков заявил, что Россия не входила в Болонскую систему и не может оттуда выйти
Валерий Фальков

Валерий Фальков. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия не входила в Болонскую систему образования, поэтому не может оттуда выйти. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, чьи слова приводит РИА Новости.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

«Это новый этап развития системы высшего образования. Это ни в коем случае не возврат к прошлому. Президент [России Владимир Путин] прямо сказал: надо взять лучшее, что было в советском периоде, посмотреть лучшие наработки, лучшие практики, которые были у нас последние 20 лет», — сказал министр образования.

В мае 2022 года Фальков сообщил о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к прожитому этапу.

В свою очередь, заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.

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Никита Абрамов
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