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14:12, 3 марта 2023Среда обитания

Москвичи стали чаще покупать дорогое жилье

Zavidov Realty: спрос на элитную недвижимость в Москве вырос на 5,5 процента

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В январе 2023 года в Москве вырос спрос на покупку элитной недвижимости. О том, что в столице стали чаще приобретать дорогое жилье, говорится в исследовании Zavidov Realty, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Январский спрос на московские элитные объекты оказался на 5,5 процента выше результата декабря 2022 года. Положительная динамика зафиксирована впервые с августа прошлого года. При этом интерес покупателей к такому жилью в первом месяце 2023-го оказался на 64,6 процента ниже, чем в январе 2022-го.

По словам основателя Zavidov Realty Юрия Завидова, в сегменте премиальной недвижимости наблюдается снижение цен реальных сделок — при заключении сделки можно получить дисконт 20-30 процентов от изначальной стоимости объекта. Эксперт добавил, что цены начнут снижаться и на рынке первичного жилья элитного класса. «Девелопмент — это борьба со временем. Поэтому лучше продать быстро, если предлагают необидные деньги, чем ждать гипотетического достойного покупателя неизвестно как долго», — пояснил Завидов.

Ранее сообщалось, что главными покупателями элитного жилья в Москве по итогам 2022 года стали жители Самарской области. Всего на покупателей из регионов пришлось 60 процентов спроса на дорогую недвижимость в столице, а доля жителей Самарской области достигла семи процентов.

Александра Качан
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