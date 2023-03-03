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12:29, 3 марта 2023Бывший СССР

На Украине захотели принудительно эвакуировать детей из зон боевых действий

Вице-премьер Украины Верещук заявила о проработке вопроса о принудительной эвакуации детей

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Власти Украины захотели принудительно эвакуировать детей и их родителей из зон боевых действий. О том, что соответствующий проект постановления разрабатывает Министерство реинтеграции страны, в ходе заседания Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

По словам Верещук, упомянутый проект постановления разрешает областным военным администрациям по согласованию с органами военного командования и коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации «принимать решения о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют».

Вице-премьер указала, что решения о принудительной эвакуации могут принимать по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия. Она подчеркнула, что отказаться от эвакуации родители детей не смогут. По ее словам, если граждане страны не могут позаботиться о сохранности своих чад, «это сделает государство».

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о насильной эвакуации из Купянска. «Случилось то, о чем мы уже говорили. Киевский режим начал насильно вывозить людей из Купянска <...>. Они это делают под лозунгом якобы спасательной операции, но мы подозреваем, чем это все обернется», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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