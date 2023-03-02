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16:13, 2 марта 2023Бывший СССР

Глава Харьковской администрации заявил о насильной эвакуации из Купянска

Глава Харьковской администрации Ганчев заявил, что жителей Купянска эвакуируют насильно

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о насильной эвакуации из Купянска. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, власти Киева вывозят людей из города под видом спасательной операции. «Случилось то, о чем мы уже говорили. Киевский режим начал насильно вывозить людей из Купянска <...>. Они это делают под лозунгом якобы спасательной операции, но мы подозреваем, чем это все обернется», — заявил он.

При этом опустевшие квартиры и дома отдают в распоряжение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул Ганчев.

Ранее администрация города Купянска Харьковской области объявила об эвакуации отдельных категорий населения. В частности, обязательная эвакуация, решение о которой было принято 27 февраля, касается детей и маломобильных категорий населения. В Киеве объяснили решение «нестабильной ситуацией в области безопасности».

В феврале стало известно о принудительной эвакуации жителей Херсона. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, на Западную Украину хотят выгнать врачей, а некоторых жителей принудительно мобилизовать.

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Варвара Кошечкина
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