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14:22, 2 марта 2023Бывший СССР

Украинские власти объявили эвакуацию населения в Купянске

Администрация Купянска заявила об эвакуации детей и маломобильных граждан из города

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Администрация города Купянск Харьковской области объявила об эвакуации отдельных категорий населения. Об этом говорится в Telegram-канале местных властей.

Сообщается, что в Купянской территориальной общине началась обязательная эвакуация детей и маломобильных категорий населения. Решение об это было принято комиссией по вопросам эвакуации еще 27 февраля.

Свое решение украинские власти объяснили «нестабильной ситуацией в области безопасности». Детей с их родителями, а также маломобильных и людей с инвалидностью эвакуируют и расселят в других населенных пунктах. Им предоставят статус переселенцев, оформят социальные выплаты и выдадут гуманитарную помощь.

Для других категорий жителей Купянской территориальной общины эвакуация остается добровольной.

В феврале стало известно о принудительной эвакуации жителей Херсона. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, на Западную Украину хотят выгнать врачей, а некоторых жителей — принудительно мобилизовать.

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Алевтина Запольская
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