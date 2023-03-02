Украинские власти объявили эвакуацию населения в Купянске

Администрация Купянска заявила об эвакуации детей и маломобильных граждан из города

Администрация города Купянск Харьковской области объявила об эвакуации отдельных категорий населения. Об этом говорится в Telegram-канале местных властей.

Сообщается, что в Купянской территориальной общине началась обязательная эвакуация детей и маломобильных категорий населения. Решение об это было принято комиссией по вопросам эвакуации еще 27 февраля.

Свое решение украинские власти объяснили «нестабильной ситуацией в области безопасности». Детей с их родителями, а также маломобильных и людей с инвалидностью эвакуируют и расселят в других населенных пунктах. Им предоставят статус переселенцев, оформят социальные выплаты и выдадут гуманитарную помощь.

Для других категорий жителей Купянской территориальной общины эвакуация остается добровольной.

В феврале стало известно о принудительной эвакуации жителей Херсона. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, на Западную Украину хотят выгнать врачей, а некоторых жителей — принудительно мобилизовать.