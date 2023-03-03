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19:15, 3 марта 2023Ценности

Российский стилист назвала самые модные головные уборы на весну

Российский стилист Лариса Евсеева назвала берет самым модным головным убором на весну

Фото: Victoria Chudinova / Shutterstock / Fotodom

Российский персональный стилист Лариса Евсеева назвала самые модные головные уборы на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

В первую очередь эксперт выделила берет, который может быть выполнен из натуральной или экокожи. Кроме того, в список актуальных вещей попали шапки-чепчики на тонких завязках и кепки. По словам Евсеевой, последние можно сочетать с тренчем или пальто.

Помимо прочего, модными также окажутся головные уборы в стиле 2000-х годов. «Фетровая шляпа с широкими полями обязательно привлечет взгляды окружающих. Будут в моде спортивные повязки на голову, которые носили в нулевых», — рассказала специалист.

Ранее российский стилист Евгения Гудошина перечислила модную одежду на весну 2023 года. По ее словам, в тренде окажутся стеганые куртки, наряды из денима и сапоги-казаки. Кроме того, особенно актуальны будут джинсы с заниженной талией и бейсболки, которые можно сочетать как с брюками, так и с юбками, отметила эксперт.

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Мария Винар
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