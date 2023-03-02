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19:08, 2 марта 2023Ценности

Россиянкам назвали модную одежду на весну 2023 года

Стилистка Евгения Гудошина назвала джинсы с заниженной талией и бейсболки модными весной

Фото: Unsplash

Российская стилистка Евгения Гудошина назвала модную одежду на весну 2023 года. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалистки, в тренде окажутся стеганые куртки, наряды из денима и сапоги-казаки. Кроме того, особенно актуальны будут джинсы с заниженной талией и бейсболки, которые можно сочетать как с брюками, так и с юбками, отметила эксперт.

В то же время она внесла в список минималистичные шарфы, предметы гардероба желтого цвета и верхнюю одежду длиной от середины голени. «В стоп-листе — то, в чем вам неудобно. Мода и стиль — это должно быть комфортно, тогда вы этот стиль сможете радостно демонстрировать миру», — заключила стилистка.

Ранее в марте российская стилистка Ольга Соколенко назвала устаревшую к весне 2023 года одежду. Так, в текущем сезоне окажутся неактуальными бриджи-джоггеры, которые эксперт посоветовала заменить на фасон «парашюты» или изделия с накладными карманами. Также из моды выйдут куртки с мехом.

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Алина Гостева
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