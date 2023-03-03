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11:56, 3 марта 2023Россия

Петербуржец заставил сына пригнать ему внедорожник от дома бывшей жены

Mash: петербуржец заставил десятилетнего сына пригнать ему внедорожник от дома бывшей жены

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга заставил десятилетнего сына пригнать ему внедорожник Volvo XC40 от дома бывшей жены через Западный скоростной диаметр. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По информации издания, родители школьника некоторое время назад развелись. Автомобиль оставался у дома матери мальчика. В один из дней иномарка срочно потребовалась 49-летнему отцу.

Мужчина разрешил сыну пропустить школу и отправил его к бывшей супруге. 10-летний школьник на внедорожнике выехал со двора и начал двигаться по улице Ильюшина в сторону ЗСД. Ребенок успел побыть за рулем километр. После его заметил мужчина. Петербуржец припарковал авто, отправил мальчика в школу и заявил в полицию.

Матери ребенка выписали административный штраф за неисполнение родительских обязанностей. Отец же был наказан за управление авто водителем без прав. Внедорожник эвакуировали на спецстоянку.

В июле 2022 года сообщалось, что в Пушкине Московской области пьяный мужчина посадил за руль маленькую дочь, а после — ударил ее за поврежденное авто.

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Анна Щербакова
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