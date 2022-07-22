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Россиянин посадил дочь за руль, ударил ее за поврежденное авто и попал на видео

В Пушкино пьяный мужчина посадил дочь за руль и ударил ее за поврежденное авто

В Пушкине Московской области пьяный мужчина посадил за руль маленькую дочь, а после — ударил ее за поврежденное авто. Кадры инцидента публикует Mash в Telegram-канале.

На них видно, как мужчина подходит к девочке и бьет по голове, из-за чего она падает на асфальт. На другой видеозаписи показан автомобиль, за рулем которого сидит ребенок, — управляемая им машина уже въехала во внедорожник.

Девочка, которую отец посадил за руль автомобиля, случайно включила передачу и въехала в чужой внедорожник. После случившегося областное управление МВД начало проверку.

Ранее в Красноярском крае россиянка отправила десятилетнего сына в магазин на своей машине. До магазина ребенок не доехал, его остановили сотрудники ДПС.

Анастасия Шейкина
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