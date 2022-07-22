После избиения пьяным россиянином посаженной за руль дочери началась проверка

В Подмосковье началась проверка после избиения россиянином посаженной им за руль дочери

Россиянин посадил дочь за руль, ударил ее за поврежденное авто и попал на видео

Начало событий в новости Россиянин посадил дочь за руль, ударил ее за поврежденное авто и попал на видео

Прокуратура Московской области начала проверку после публикаций об избиении пьяным жителем региона дочери, которую он сам посадил за руль своего автомобиля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.

Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого как мужчина подходит к девочке и бьет по голове, из-за чего она падает на асфальт. Еще на одной видеозаписи показан автомобиль, за рулем которого сидит ребенок, — управляемая им машина уже въехала во внедорожник.

По словам представителя прокуратуры, ведомство изучит все обстоятельства инцидента и проверит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подытожили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае россиянка отправила десятилетнего сына в магазин на своей машине