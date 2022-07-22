После избиения пьяным россиянином посаженной за руль дочери началась проверка
Прокуратура Московской области начала проверку после публикаций об избиении пьяным жителем региона дочери, которую он сам посадил за руль своего автомобиля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.
Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого как мужчина подходит к девочке и бьет по голове, из-за чего она падает на асфальт. Еще на одной видеозаписи показан автомобиль, за рулем которого сидит ребенок, — управляемая им машина уже въехала во внедорожник.
По словам представителя прокуратуры, ведомство изучит все обстоятельства инцидента и проверит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подытожили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае россиянка отправила десятилетнего сына в магазин на своей машине