Власти США начали борьбу с нарушителями антироссийских санкций

Минторг, Минюст и Минфин США дали рекомендации по борьбе с обходом антироссийских санкций

Санкции против России, введенные американскими ведомствами, теряют эффективность из-за злоумышленников, которые обходят или помогают обойти экспортный контроль. Для борьбы с этим явлением Минторг, Минюст и Минфин США представили рекомендации, их текст опубликован на сайте Минфина.

Ведомства призывают финансовые организации и компании, которые ведут торговлю продукцией, попадающей под ограничения, проявлять усиленную бдительность. При признаках возможных нарушений санкций они должны проводить дополнительную проверку.

«Красными флагами» для такой проверки являются нежелание покупателя рассказать о конечном использовании продукта и заполнить форму конечного пользователя, использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, особенно если финансовое учреждение, привлеченное для этих целей, и покупатель находятся в разных юрисдикциях, а также отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания товаров.

Дополнительная проверка необходима, если IP-адрес клиента и объявленное им местоположение различаются, если организация, совершающая сделку, слабо представлена в интернете или информации о ней вообще нет, если платеж идет из страны или от компании, которая не указана в качестве конечного покупателя.

Отдельно отмечается, что под подозрение попадают поставки товаров через Китай, включая Гонконг и Макао, а также такие близкие к России страны, как Армения, Турция и Узбекистан.

Ранее специальный посланник Евросоюза по применению санкций Дэвид О'Салливан сообщил, что после введенных десяти пакетов санкций против России руководство блока намерено сосредоточиться на пресечении путей их обхода. По его словам, ЕС начинает работу с третьими странами, с помощью которых Москва за минувший год пытается восстановить импорт.